Израиль открыл воздушное пространство после окончания атаки со стороны Ирана

Фото: телеграм-канал SHOT

Воздушное пространство Израиля открыто после окончания атаки со стороны Ирана, сообщает 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на представителя пресс-службы аэропортов.

Как отмечается в материале, взлеты и посадки самолетов будут возобновлены в ближайшее время.

Израиль, Иордания и Ирак закрывали воздушное пространство в связи с атакой Ирана на Израиль вечером 1 октября. Как сообщили в Иране, атака является ответом на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы и замглавы КСИР Аббаса Нилфорушана.

После атаки Армия Израиля разрешила местному населению покинуть убежища. По данным местной скорой помощи, в Израиле нет пострадавших от ракетного обстрела, за исключением мелких травм от обломков и падений.

Всего Иран запустил в сторону еврейского государства около 400 ракет.