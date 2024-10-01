ТВ: Израиль закрыл свое воздушное пространство из-за атаки со стороны Ирана

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Израиль закрыл свое воздушное пространство из-за атаки со стороны Ирана. Об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения.

Все пассажиры аэропорта Бен-Гуриона в Тель-Авиве переведены в защищенные помещения, говорится в сообщении. Также воздушная гавань приостановила отправку и прием авиарейсов.

Как передает иорданское агентство Petra, управление гражданской авиации Иордании временно закрыло воздушное пространство королевства для прибывающих, вылетающих и пролетающих через него самолетов. Министр транспорта Ирака Раззак ас-Саадави сообщил агентству INA, что власти приняли решение закрыть воздушное пространство страны для обеспечения безопасности аэронавигации.

Атака Ирана на Израиль началась вечером 1 октября. Она является ответом на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы и замглавы КСИР Аббаса Нилфорушана, сообщил Корпус стражей исламской революции в Иране.

Всего Иран запустил в сторону еврейского государства около 400 ракет. Сирены воздушной тревоги звучали в районах по всему Израилю. ЦАХАЛ заявил, что сделает все необходимое для защиты граждан.