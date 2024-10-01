Путин и премьер-министр Израиля Нетаньяху могут провести телефонный разговор

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Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху могут провести переговоры вечером 1 октября, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на израильский портал Ynet.

По данным СМИ, Нетаньяху может попросить президента России повлиять на Иран.

"Мы находимся в разгаре кампании против иранской оси зла. Вчера я сказал, что это дни великих достижений и великих испытаний", – сказал Нетаньяху.

Между тем в Израиле с помощью операции в Ливане хотят дать понять другим арабским странам последствия возможного противостояния, заявил в беседе с радио КП журналист телекомпании "Аль-Маядин" Массалам Шеайто.

"Тель-Авив хочет сказать: если не хотите бомбежек, то заключите с нами так называемый братский договор, который составят США, и мы будем союзниками против Ирана. Это главная цель Штатов, без разрешения которых Израиль не проводит никакие действия на Ближнем Востоке", – считает журналист.

Армия Израиля начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана 23 сентября. Позже в Израиле объявили о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военным объектам "Хезболлы". Через некоторое время Генштаб армии Израиля сообщил о подготовке к наземной операции на юге Ливана.

В ночь на 1 октября в Израиле заявили, что приступили к проведению ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. Согласно заявлению, целями данной операции являются объекты вооруженных формирований шиитской организации "Хезболла".

Одновременно с началом операции в Ливане Израиль атаковал западные районы Дамаска. Самолеты как минимум трижды выпустили ракеты по городу, после атаки в городе начался пожар.