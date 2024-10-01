МИД России осудил масштабное нападение Израиля на Ливан

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Россия осуждает масштабное нападение Израиля на Ливан и призывает израильские власти незамедлительно прекратить боевые действия, говорится в опубликованном заявлении МИД РФ.

Отмечается, что к настоящему моменту израильская бронетехника при поддержке авиации и артиллерии уже вторглась в Ливан. При этом ливанские войска отошли вглубь страны, покинув свои позиции в районе "голубой линии".

"Поступают сведения о десятках погибших гражданских лиц среди ливанцев. Комбинированный характер израильского вторжения с участием всех родов войск дает основания предположить, что число жертв будет неуклонно расти", – отметили в министерстве.

Подчеркивается, что подобный шаг военно-политического руководства Израиля вслед за убийством ряда высокопоставленных лиц "Хезболлы" приведет к эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Российский МИД призвал Израиль вывести войска с ливанской территории и начать работу над мирными путями урегулирования ближневосточного конфликта.

"Выражаем солидарность с руководством и народом дружественного Ливана, подвергшегося вооруженной агрессии", – подчеркнули в ведомстве.

В ночь на 1 октября израильская армия сообщила, что приступила к проведению ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. Согласно заявлению, целями данной операции являются объекты вооруженных формирований шиитской организации "Хезболла".

