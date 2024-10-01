Видео: Москва 24

Армия Израиля разрешила населению покинуть убежища, угрозы со стороны Ирана больше не наблюдается. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя израильской армии Даниэля Хагари.

Он подчеркнул, что атака Ирана "будет иметь последствия", у военных Израиля есть планы.

"Мы будем защищать граждан Израиля", – заявил Хагари.

По данным местной скорой помощи, в стране нет пострадавших от ракетного обстрела, за исключением мелких травм от обломков и падений. В настоящий момент медики и фельдшеры осматривают места, которые подверглись ударам, передает служба Маген Давид Адом в соцсети Х.

Армейское радио Израиля, в свою очередь, сообщило о гибели одного палестинца из сектора Газа.

Атака Ирана на Израиль началась вечером 1 октября. Она является ответом на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы и замглавы КСИР Аббаса Нилфорушана, сообщил Корпус стражей исламской революции в Иране.

Всего Иран запустил в сторону еврейского государства около 400 ракет. Сирены воздушной тревоги звучали в районах по всему Израилю. ЦАХАЛ заявил, что сделает все необходимое для защиты граждан.

Кроме того, Израиль, Иордания, Ирак и Ливан закрывали воздушное пространство.

