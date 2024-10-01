01 октября, 20:34Политика
Армия Израиля разрешила населению покинуть убежища
Он подчеркнул, что атака Ирана "будет иметь последствия", у военных Израиля есть планы.
"Мы будем защищать граждан Израиля", – заявил Хагари.
По данным местной скорой помощи, в стране нет пострадавших от ракетного обстрела, за исключением мелких травм от обломков и падений. В настоящий момент медики и фельдшеры осматривают места, которые подверглись ударам, передает служба Маген Давид Адом в соцсети Х.
Армейское радио Израиля, в свою очередь, сообщило о гибели одного палестинца из сектора Газа.
Атака Ирана на Израиль началась вечером 1 октября. Она является ответом на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы и замглавы КСИР Аббаса Нилфорушана, сообщил Корпус стражей исламской революции в Иране.
Всего Иран запустил в сторону еврейского государства около 400 ракет. Сирены воздушной тревоги звучали в районах по всему Израилю. ЦАХАЛ заявил, что сделает все необходимое для защиты граждан.
Кроме того, Израиль, Иордания, Ирак и Ливан закрывали воздушное пространство.