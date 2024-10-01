Генсек ООН осудил расширение ближневосточного конфликта

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Генсек ООН Антониу Гутерриш после атаки Ирана на Израиль осудил расширение ближневосточного конфликта и призвал к прекращению огня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офис Гутерриша.

Также в соцсети Х удар Ирана осудила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

"Мы настойчиво предостерегали Иран от этой опасной эскалации. Иран должен немедленно прекратить нападение. Оно ведет регион далее в пропасть", – говорится в публикации.

В свою очередь, американский президент Джо Байден приказал военным страны оказать помощь Израилю в защите от атак со стороны Ирана и сбивать ракеты, запущенные по еврейскому государству, говорится в заявлении Белого дома, опубликованном пресс-пулом лидера Штатов. Как указано в документе, Байден и вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис следят за иранской атакой в отношении Израиля и регулярно получают последние данные от помощников в сфере нацбезопасности.

Экс-президент США Дональд Трамп назвал войной ракетную атаку Ирана на Израиль.

"Эту войну можно было полностью предотвратить, она никогда не должна была произойти", – написал он в соцсети Truth Social, комментируя иранские удары по еврейскому государству.

Трамп выразил уверенность, что этой ситуации не произошло бы, если бы он возглавлял Белый дом.

Ракетная атака Ирана на Израиль началась вечером 1 октября. Она стала ответом на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы и замглавы КСИР Аббаса Нилфорушана, сообщил Корпус стражей исламской революции в Иране.

Всего было запущено порядка 400 ракет. В связи с этим Израиль, Иордания, Ирак и Ливан закрывали воздушное пространство.

Позже ЦАХАЛ разрешил жителям покинуть убежища. Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари подчеркнул, что случившееся нападение "будет иметь последствия".