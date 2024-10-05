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05 октября, 17:13

Политика

ЦАХАЛ сообщила о новых ударах по целям "Хезболлы" в районе Бейрута

Фото: AP Photo/Leo Correa

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о новых ударах по целям движения "Хезболла" в районе столицы Ливана – Бейрута. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ЦАХАЛ.

Подчеркивается, что израильские истребители нанесли "точные" удары по дополнительным командным центрам движения и объектам "террористической" инфраструктуры.

Ранее авиация ЦАХАЛ нанесла удар по бункеру в пригороде столицы, где мог быть возможный преемник убитого лидера движения Хасана Насруллы. Позднее ЦАХАЛ ликвидировала еще двух высокопоставленных членов военного крыла палестинского движения ХАМАС.

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