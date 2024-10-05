Жертвами бомбардировок Израиля в Ливане стали 25 человек

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Жертвами бомбардировок Израиля в Ливане 4 октября стали 25 человек, пишет РИА Новости со ссылкой на центр экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения страны.

Отмечается, что речь идет о жителях населенных пунктов южного Ливана и столицы Бейрута. Кроме того, 127 человек получили ранения.

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о новых ударах по целям движения "Хезболла" в районе столицы Ливана. Уточнялось, что израильские истребители нанесли атаки по дополнительным командным центрам движения и объектам террористической инфраструктуры.

