Bloomberg: Запад обескуражен своим отсутствием влияния на Израиль

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Западные страны обеспокоены своими малыми возможностями по влиянию на политику Израиля, особенно в вопросах ближневосточного конфликта. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

В материале отмечается, что "в Вашингтоне царит разочарование из-за недостатка влияния" на Тель-Авив. Согласно данным источников, израильские власти принимают в расчет скорое проведение в США президентских выборов и из-за этого обладают большой свободой действий. Чиновники из Франции сообщили изданию, что "США не оказывают никакого давления на Израиль, особенно, что касается Ливана". В настоящее время союзники Израиля "просто смотрят, как разворачиваются события" без возможности сколько-нибудь на них повлиять, пишет агентство.

Кроме того, Вашингтон обеспокоен тем, что Израиль переоценивает свои успехи в Ливане и тот ущерб, который он нанес ливанскому шиитскому движению "Хезболла", а также недооценивает то, насколько серьезно может впоследствии ответить Иран. Первый заместитель главы Госдепартамента США Уэнди Шерман заявила, что "история находится не на стороне Израиля в том, что касается операции в Ливане".

В сентябре армия Израиля провела серию массированных атак инфраструктурных объектов шиитского движения "Хезболлы" на территории Ливана. Также израильская армия начала наносить удары по ливанской столице.

В результате одного из ударов Израиля погиб генеральный секретарь "Хезболла" Хасан Насрулла. Кроме того, атака привела к гибели командующего южным фронтом движения Али Карки и ряда других командиров.

1 октября армия Израиля сообщила, что приступила к проведению ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.

