Собянин рассказал о комплексном развитии Мневниковской поймы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В столице ведется комплексное развитие Мневниковской поймы, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Специалисты начали интегрировать эту территорию в городскую среду с формирования транспортного каркаса. Так, на острове уже начали действовать станции "Мневники" и "Терехово" Большой кольцевой линии метро. Вместе с тем продолжается строительство 17 километров дорог.

По словам мэра, там также планируется возвести около 3 миллионов квадратных метров недвижимости. Речь идет как о жилых зданиях, так и об объектах социальной инфраструктуры. К настоящему моменту там построили образовательный комплекс на 925 мест. При этом детский сад на 200 мест еще находится на стадии строительства.

Также на территории поймы будет создан один из крупнейших спортивных кластеров столицы, общая площадь которого будет равна почти 500 тысяч квадратных метров. В его состав войдут такие объекты, как академия хоккея Александра Овечкина, центр подготовки национальной сборной команды России по футболу, многофункциональный корпус с ареной для керлинга, баскетбольный клуб ЦСКА и гребная база с необходимой инфраструктурой.

Помимо спортивных сооружений там планируется построить объекты культуры и общественно-делового назначения. Вместе с тем специалисты приведут в порядок прибрежную зону. В настоящий момент ведется разработка концепции благоустройства порядка 7 километров набережных для прогулок у воды, занятий спортом и активным отдыхом.

Между тем специалисты занимаются благоустройством территорий у станций метро, Московских центральных диаметров (МЦД) и Московского центрального кольца (МЦК). Помимо проведения стандартных работ, к числу которых относится улучшение транспортной и пешеходной доступности станций, неподалеку от них создаются места отдыха, детские и спортивные площадки, а также зоны для выгула собак.