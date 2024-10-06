Лавров назвал ЕАГ ведущим механизмом "антиотмывочного" сотрудничества в Евразии

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Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) получила роль ведущего механизма "антиотмывочного" сотрудничества в Евразии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках поздравления, адресованного председателю группы, директору Росфинмониторинга Юрию Чиханчину.

"Россия стояла у истоков создания группы, объединившей государства для совместной борьбы с общими угрозами в сфере отмывания денег, финансирования терроризма, экстремизма и другой преступной деятельности", – указал министр в документе, который был опубликован на сайте российского МИД.

По словам Лаврова, высокий уровень экспертизы и опыт в развитии неполитизированного взаимодействия получил востребованность и в остальных регионах мира. Так, министр отметил заинтересованность в работе группы, которую проявляют страны Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

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