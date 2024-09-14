Путин поздравил жителей Дагестана с 25-летием отражения атаки международных террористов

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил жителей Дагестана с 25-й годовщиной отражения нападения банды международных террористов, которые вторглись в республику в сентябре 1999 года. Телеграмма российского лидера была опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил вклад населения региона в отражение этой атаки, а также указал на их нынешние подвиги в рамках специальной военной операции (СВО).

По словам Путина, в тот момент народ России проявил свои лучшие качества. Среди них президент выделил сплоченность, самоотверженность, любовь к Родине и ответственность за ее судьбу.

"Ополченцы Дагестана вместе с солдатами и офицерами Вооруженных Сил, добровольцами из многих регионов России нерушимой стеной встали на пути врага, своим примером показали силу единения людей перед общей угрозой. Мы искренне гордимся вкладом дагестанцев в отражение агрессии международного терроризма, их сегодняшними подвигами в ходе специальной военной операции", – сказао в поздравительном документе.

Кроме того, глава государства указал на значимую роль Магомедали Магомедова, который в тот период являлся главой республики. По словам Путина, он оказал существенное влияние на укрепление мира и согласия в Дагестане, а также на сохранение территориальной целостности страны.

В заключение российский лидер пожелал населению Дагестана успехов и всего наилучшего.

Ранее Путин заявил, что теракт в Беслане останется незаживающей раной в исторической памяти всей России. Устроившие теракт боевики получали поддержку из-за границы, отметил президент, добавив, что у врагов страны за рубежом нет морали. По его словам, в настоящее время они продолжают попытки раскачать ситуацию в РФ.