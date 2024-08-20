Путин назвал теракт в Беслане незаживающей раной в памяти всей России

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Теракт в Беслане останется незаживающей раной в исторической памяти всей России. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с представителями ассоциации жертв террористических актов "Матери Беслана".

Устроившие теракт боевики получали поддержку из-за границы, отметил президент, добавив, что у врагов России за рубежом нет морали. По словам Путина, за границей не только пытались оправдать устроивших теракт боевиков, но и оказывали им помощь.

"Наш враг – он не такой как мы, хотя у него тоже и голова, и руки. У этих людей нет ни морали, ни нравственности". "Есть только их интересы", – перефразировал глава государства максиму британской дипломатии об отсутствии постоянных врагов или друзей при вечных интересах.

При этом враги России продолжают попытки раскачать ситуацию в стране, подчеркнул президент.

Путин после встречи с матерями Беслана поручил главе Северной Осетии Сергею Меняйло передать их озабоченности прокуратуре и следствию по теракту.

"То, что касается ведения уголовного дела, расследования, тоже надо сформулировать. То, что мои собеседницы, о чем мы сегодня говорили, обобщите, чтобы прям соответствующие указания дать прокуратуре", – сказал Путин.

Во вторник, 20 августа, Путин приехал в Беслан, где возложил цветы к "Древу скорби" и посетил школу № 1. Сейчас школа представляет собой мемориальный комплекс. Спортзал, где боевики удерживали более 1,2 тысячи заложников, сохранен в исходном виде. На его стенах размещены фотографии погибших.

Теракт в Беслане произошел 1 сентября 2004 года в городской школе № 1. В результате трагедии погибли 334 человека, из которых 186 были детьми. Ответственность за захват заложников взял на себя международный террорист Шамиль Басаев.

В память о трагических событиях дата 3 сентября в России стала днем солидарности в борьбе с терроризмом. В Северной Осетии ежегодно начинаются трехдневные траурные мероприятия, посвященные памяти погибших в результате теракта, а в самом Беслане из-за траура на три дня сдвигается начало учебного года.

В декабре 2019 года президент назвал трагедию в Беслане личной болью на всю жизнь.

