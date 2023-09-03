В Северной Осетии прошла траурная церемония в память жертв теракта в Беслане

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Президент Южной Осетии Алан Гаглоев принял участие в траурной церемонии, посвященной годовщине теракта в Беслане. Церемония прошла в Белане в Городе Ангелов, где покоятся жертвы террористического нападения 3 сентября 2004 года. Об этом сообщается на сайте пресс-службы республики.

В траурной церемонии в память о чертах теракта в Беслане приняли участие глава Северной Осетии Сергей Меняйло, спикеры и депутаты парламентов, а также члены правительств двух республик и другие официальные лица.

"Под отсчет метронома прозвучали имена погибших от рук террористов девятнадцать лет назад – заложников, бойцов спецподразделений и сотрудников МЧС. После минуты молчания в небо выпустили 334 белых воздушных шара – по числу жертв теракта", – говорится в сообщении пресс-службы.

С 2005 года в память о трагических событиях в Беслане дата 3 сентября в России стала днем солидарности в борьбе с терроризмом. В Северной Осетии ежегодно начинаются трехдневные траурные мероприятия, посвященные памяти погибших в результате теракта в бесланской школе, а в самом Беслане из-за траура на три дня сдвигается начало учебного года.

Ранее в Москве Викарий Патриарха Московского и всея Руси епископ Павлово-Посадский Силуан совершил панихиду по погибшим в теракте в Беслане. Он отметил, что сердца всех людей России – с осетинским народом, и это общая боль для всех россиян.