В Москве прошла панихида в память о жертвах теракта в Беслане

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Викарий Патриарха Московского и всея Руси епископ Павлово-Посадский Силуан совершил панихиду по погибшим в теракте в Беслане. Служение прошло в храме Рождества Пресвятой Богородицы – Аланском подворье в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

"Сегодняшний день для всего народа России – день скорбный, я помню этот день 19 лет назад. Сердца всех людей нашей страны с осетинским народом, и это для всех нас общая боль. Но в этой боли мы не становимся слабее, мы черпаем силы в вере и любви", – сказал епископ Силуан.

Он напомнил, что когда сердца верующих исполнены духовной силы, то ничто не сможет их сокрушить.

Епископ Силуан отметил, что сегодня народ России снова проходит через испытания. Однако скорби, через которые народ уже прошел, подготовили к тому, чтобы стать более мужественными и стойкими в нынешних испытаниях.

"Передаю всем вам благословение Святейшего Патриарха Кирилла. Его молитва, его любовь, конечно же, с осетинским народом в этот день и со всеми нами", – добавил священнослужитель.

После панихиды состоялась церемония возложения цветов к памятнику жертвам теракта. Память детей, их родителей, учителей, защитников почтили минутой молчания, а в небо традиционно выпустили 334 белых воздушных шара – за каждого погибшего в теракте.

Ранее стало известно о том, что единственный выживший в Беслане боевик Нурпаша Кулаев надеется выйти на свободу. Он просит пересмотреть пожизненный приговор. Сейчас он отбывает наказание в специальной тюрьме "Полярная сова". Сам же Кулаев своей вины не признал.

Во время теракта в сентябре 2004 год в бесланской школе погибли 334 человека, из них 186 детей. Ответственность за захват заложников взял на себя международный террорист Шамиль Басаев. Во время операции спецслужбы ликвидировали 31 боевика.