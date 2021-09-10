Новости России: осужденный за теракт в школе Беслана Кулаев просит пересмотреть приговор

Единственный выживший в Беслане боевик надеется выйти на свободу. Нурпаша Кулаев просить пересмотреть пожизненный приговор. Сейчас он отбывает наказание в специальной тюрьме "Полярная сова". 40-летний террорист считает, что его адвокат на суде сработал некачественно. Сам же Кулаев своей вины не признал. Во время теракта в сентябре 2004 год в бесланской школе погибли 334 человека, из них 186 детей. Ответственность за захват заложников взял на себя международный террорист Шамиль Басаев. Во время операции спецслужбы ликвидировали 31 боевика. Нурпашу Кулаева арестовали и позднее приговорили к пожизненному заключению.

В Красноярском крае двух пропавших девочек нашли живыми. Три дня назад 13-летние школьницы уехали из Лесосибирска к своей подруге и не вернулись. Искала их вся полиция города. Их нашли в лесу, откуда вывезли на квадроциклах. Выяснилось, что школьницы, знали, что их ищут, но выходить на связь не собирались. Говорят, что ни от кого не прятались, просто гуляли по лесу. Сейчас ими занимаются социальные службы. В региональной прокуратуре считают, что девочки могли сбежать из дома из-за конфликта с родителями.

В Нижнекамск приехал Кубок Стэнли. Его привез Михаил Сергачев – бывший воспитанник местного "Нефтехимика", а теперь защитник клуба НХЛ "Тампа-Бэй Лайтнинг". В аэропорту его встречали хоккеисты молодежки и болельщики. Посмотреть на заветный трофей, пришел весь город – у Ледового дворца собрались огромные очереди. В пятницу, 10 сентября, Кубок Стэнли будут встречать в Уфе. Его привезет в родной город вратарь "Тампы" Андрей Василевский.