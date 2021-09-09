"Московский патруль": подмосковные полицейские задержали биткойн-афериста

Подмосковным полицейским и сотрудникам Росгвардии пришлось ехать в Рязань, для задержания биткойн-афериста, который обокрал своего знакомого на 34 миллиона рублей!

Подозреваемый вызвался помочь незадачливому, но очень богатому любителю цифровых денег, пообещав предоставить доступ к торговле на одной из криптобирж.

Как только потерпевший пополнил указанный счет, предполагаемый аферист тут же поменял пароль и списал все деньги. Сейчас он под домашним арестом.

Об этом – в программе "Московский патруль".