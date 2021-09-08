"Московский патруль": суд взыскал с экс-министра Абызова 22 млн долларов

Гагаринский суд столицы удовлетворил иск Генпрокуратуры и взыскал с экс-министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова и "Альфа-банка" 126,5 миллиона долларов.

Деньги уйдут в доход государства.

Бывшего министра задержали в марте 2019 года. По версии следствия, он с сообщниками обманул акционеров энергетических компаний, похитив 4 миллиарда рублей, которые впоследствии вывели за рубеж.

Об этом – в программе "Московский патруль".