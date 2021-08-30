"Московский патруль": драка произошла около стройки в Некрасовке

В Москве полицейские выясняют причины ночной потасовки возле строящегося детского сада в районе Некрасовка.

Финал кулачного боя сняли камеры видеонаблюдения, которые установлены возле одного из подъездов жилого дома. В рукопашную пошли около 10 человек.

Сначала мужчины пытались бороться все вместе, потом разделились на группы, а через несколько секунд начали друг друга разнимать. Об этом – в программе "Московский патруль".