В здании на территории бывшего завода на Золоторожском Валу произошел пожар

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пожар произошел в здании на территории бывшего завода в Лефортове. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на экстренные службы.

"На территории бывшего завода в административном здании, готовящемся к сносу, по адресу улица Золоторожский Вал, дом 29, строение 11, начался пожар", – говорится в сообщении.

Уточняется, что экстренные службы уже работают на месте происшествия. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее пожар произошел в торговом центре 4Daily в подмосковных Мытищах, туда были направлены силы МЧС. Площадь горения составляла 10 квадратных метров.