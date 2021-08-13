В Москве произошел пожар в доходном доме Афремова 1906 года постройки

13 августа, 23:17
Фото: Москва 24/Никита Симонов
На Садовой-Спасской улице в Москве загорелись межэтажные перекрытия в доме 1906 года постройки. Жителей одного из подъездов эвакуировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Деревянные межэтажные перекрытия загорелись в жилом доме по адресу: Садовая-Спасская, 19/1 на площади около 100 квадратных метров. Жители одного из подъездов эвакуированы", – говорится в сообщении.
В открытых источниках говорится, что доходный дом Ф. И. Афремова, является памятником архитектуры и одной из первых высоток начала ХХ века в Москве.
Ранее пожар, в результате которого погибли несколько людей, произошел в частном доме в Смоленской области. Огонь охватил площадь в 80 квадратных метров.
По данным экстренных служб, жертвами происшествия стали шесть человек, в том числе пять детей. Всего в помещении было восемь человек.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: