В Москве произошел пожар в доходном доме Афремова 1906 года постройки

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На Садовой-Спасской улице в Москве загорелись межэтажные перекрытия в доме 1906 года постройки. Жителей одного из подъездов эвакуировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Деревянные межэтажные перекрытия загорелись в жилом доме по адресу: Садовая-Спасская, 19/1 на площади около 100 квадратных метров. Жители одного из подъездов эвакуированы", – говорится в сообщении.

В открытых источниках говорится, что доходный дом Ф. И. Афремова, является памятником архитектуры и одной из первых высоток начала ХХ века в Москве.

Ранее пожар, в результате которого погибли несколько людей, произошел в частном доме в Смоленской области. Огонь охватил площадь в 80 квадратных метров.

По данным экстренных служб, жертвами происшествия стали шесть человек, в том числе пять детей. Всего в помещении было восемь человек.