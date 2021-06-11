Один человек погиб при пожаре в квартире на севере Москвы

В столичном районе Восточное Дегунино произошел пожар, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"По предварительным данным, в доме 24, корпус 2, на улице Дубнинской произошел пожар в квартире. В результате один человек погиб".

Информация об инциденте уточняется.

Накануне в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в реанимации областной клинической больницы имени Семашко в Рязани. Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов заявил, что семь из восьми раненых проходят лечение в Рязани, одну медсестру доставили в Москву.