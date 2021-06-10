В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в рязанской больнице

15:54
Фото: СК РФ
Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов рассказал о состоянии пострадавших при пожаре в реанимации областной клинической больницы имени Семашко в Рязани.
"Восемь пострадавших при пожаре в областной клинической больнице имени Семашко в Рязани в настоящее время находятся на стационарном лечении: семь человек получают лечение в медицинских организациях Рязани", – передает его слова ТАСС.
По словам Кузнецова, четыре человека находятся в тяжелом состоянии, еще трое – в состоянии средней тяжести. Кроме того, пострадавшая медсестра проходит лечение в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени Вишневского, ее состояние – крайне тяжелое.
Пожар произошел в реанимации больницы имени Семашко в ночь на среду, 9 июня. В результате возгорания скончались три человека – по данным регионального правительства, это произошло вследствие отравления угарным газом. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело.
Спасшую пациентов при пожаре в Рязани медсестру перевезли в Москву
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: