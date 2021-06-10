В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в рязанской больнице

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Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов рассказал о состоянии пострадавших при пожаре в реанимации областной клинической больницы имени Семашко в Рязани.

"Восемь пострадавших при пожаре в областной клинической больнице имени Семашко в Рязани в настоящее время находятся на стационарном лечении: семь человек получают лечение в медицинских организациях Рязани", – передает его слова ТАСС.

По словам Кузнецова, четыре человека находятся в тяжелом состоянии, еще трое – в состоянии средней тяжести. Кроме того, пострадавшая медсестра проходит лечение в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени Вишневского, ее состояние – крайне тяжелое.

Пожар произошел в реанимации больницы имени Семашко в ночь на среду, 9 июня. В результате возгорания скончались три человека – по данным регионального правительства, это произошло вследствие отравления угарным газом. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело.