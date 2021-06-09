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Происшествия

09:07

Уголовное дело возбудили после пожара в рязанской больнице

происшествия пожар регионы

Видео: телеграм-канал "112"

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели троих человек при пожаре в Областной клинической больнице имени Семашко в Рязани. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

"Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", – уточнили в ведомстве.

Пожар произошел в реанимации больницы имени Семашко в ночь на среду, 9 июня. В результате возгорания скончались три человека – по данным регионального правительства, это произошло вследствие отравления угарным газом.

Восемь человек после пожара были госпитализированы. Как заявили в Минздраве РФ, Михаил Мурашко взял оказание медпомощи пострадавшим под личный контроль.

По данным источника РИА Новости, рассматриваются две версии причины пожара в медицинском учреждении – возгорание работающего аппарата ИВЛ и короткое замыкание в одной из палат. Подробности трагедии уточняются.

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