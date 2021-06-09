Названа причина гибели людей при пожаре в больнице Рязани

Фото: пресс-служба МЧС России по Рязанской области

Правительство Рязанской области назвало официальную причину гибели людей при пожаре в реанимационном отделении больницы имени Семашко в Рязани. Об этом сообщает РИА Новости.

"Гибель от отравления угарным газом троих подтверждаем", – объявили региональные власти.

Ранее сообщалось о пожаре в областной клинической больнице имени Семашко в Рязани, во время которого погибли два человека. Позднее данные уточнили, число жертв увеличилось до трех.

Возгорание произошло на площади 15 квадратных метров. К его ликвидации привлекались 60 человек и 19 единиц техники. Точная причина пожара выясняется.

Региональное следственное управление СК РФ по факту происшествия инициировало проверку. На место трагедии выехали следователи, а также группа Центрального аппарата МЧС РФ.