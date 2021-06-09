Два человека погибли при пожаре в отделении реанимации в Рязани

Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области

Два человека погибли и девять пострадали в результате пожара в областной клинической больнице имени Семашко в Рязани. Об этом сообщает оперативная группа регионального правительства.

По предварительным данным, пожар произошел в отделении реанимации.

По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в 3:36 местного времени, на борьбу с огнем было направлено 4 пожарных автомобиля и 12 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

"Пострадали 11 человек, 9 спасены. К сожалению, 2 человека погибли", – говорится в сообщении.

Ранее крупный пожар произошел в жилом доме в Санкт-Петербурге. Огонь полностью охватил балкон на четвертом этаже. Двое детей и двое взрослых попали в больницу. Всего из горящей квартиры спасли пять человек.