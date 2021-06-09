СК начал проверку по факту пожара в реанимации рязанской больницы

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Региональное следственное управление СК начало проверку после пожара в областной клинической больнице имени Н. А. Семашко в Рязани. Следователи выехали на место происшествия.
В регион по поручению министра Евгения Зиничева также выехала группа центрального аппарата МЧС РФ.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство Рязанской области, среди пострадавших одна медсестра, остальные – пациенты.
Ночью 9 июня в Областной клинической больнице в Рязани произошел пожар. Погибли 3 человека, еще 8 пострадали. По предварительным данным, погибшие находились в реанимации из-за осложнений после COVID-19.
Возгорание произошло на площади 15 квадратных метров. К его ликвидации привлекались 60 человек и 19 единиц техники.
Причины возгорания сейчас выясняются. По некоторым данным, пожар мог произойти из-за неисправного оборудования. Также рассматриваются версии о нарушении правил пожарной безопасности, неосторожного обращения с огнем кем-то из пациентов или персонала.
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