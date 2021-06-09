Число погибших при пожаре в больнице в Рязани увеличилось до 3

05:49
Фото: ГУ МЧС РФ по Рязанской области
Число погибших при пожаре в реанимации Рязани увеличилось до трех человек, сообщает региональное управление МЧС.
Восемь человек госпитализированы.
"Слаженными действами пожарных совместно с администрацией объекта эвакуированы 35 человек, 8 спасены, госпитализированы, к сожалению, 3 человека погибли", – говорится в сообщении.
В МЧС уточнили, что информация о возгорании поступила в 3:36 местного времени, в 4:47 пожар был полностью ликвидирован. На борьбу с огнем было направлено 19 единиц техники и 60 человек.
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, причиной возгорания могло стать неисправное оборудование. По данным агентства, также рассматриваются версии о нарушении правил пожарной безопасности, неосторожного обращения с огнем кем-то из пациентов или персонала.
Ранее крупный пожар произошел в жилом доме в Санкт-Петербурге. Огонь полностью охватил балкон на четвертом этаже. Двое детей и двое взрослых попали в больницу. Всего из горящей квартиры спасли пять человек.
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