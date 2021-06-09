Число погибших при пожаре в больнице в Рязани увеличилось до 3

Фото: ГУ МЧС РФ по Рязанской области

Число погибших при пожаре в реанимации Рязани увеличилось до трех человек, сообщает региональное управление МЧС.

Восемь человек госпитализированы.

"Слаженными действами пожарных совместно с администрацией объекта эвакуированы 35 человек, 8 спасены, госпитализированы, к сожалению, 3 человека погибли", – говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что информация о возгорании поступила в 3:36 местного времени, в 4:47 пожар был полностью ликвидирован. На борьбу с огнем было направлено 19 единиц техники и 60 человек.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, причиной возгорания могло стать неисправное оборудование. По данным агентства, также рассматриваются версии о нарушении правил пожарной безопасности, неосторожного обращения с огнем кем-то из пациентов или персонала.

Ранее крупный пожар произошел в жилом доме в Санкт-Петербурге. Огонь полностью охватил балкон на четвертом этаже. Двое детей и двое взрослых попали в больницу. Всего из горящей квартиры спасли пять человек.