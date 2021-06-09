Губернатор Рязанской области назвал причину пожара в областной больнице

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов подтвердил, что причиной пожара в больнице имени Семашко в Рязани стало возгорание аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

Любимов рассказал, что пожар начался в одной из палат реанимационного отделения, где находились пациент и медсестра. Он отметил, что точную причину инцидента будут выяснять специалисты.

По словам чиновника, медработники попытались самостоятельно потушить огонь.

"Две медсестры пострадали во время возгорания и при первичном тушении пожара. Одна медсестра с ожогами первой и второй степени, вторая с ожогами более легкой степени", – уточнил губернатор.

Пожар произошел в реанимации больницы имени Семашко в ночь на среду, 9 июня. В результате возгорания скончались три человека. Еще восемь человек пострадали – оказание им медпомощи взял на контроль глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

В результате трагедии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

По словам губернатора, семьи погибших при пожаре получат по 1 миллиону рублей. Он также отметил, что с ними будут работать психологи.

