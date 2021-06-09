Семьи погибших при пожаре в рязанской больнице получат по 1 млн рублей

10:21
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Семьи погибших в результате пожара в Рязанской областной больнице имени Семашко получат по 1 миллиону рублей. Об этом сообщил глава региона Николай Любимов.
"Мной принято решение семьям погибших оказать помощь – по миллиону рублей. И тем, кто пострадал, – это две медсестры – мы тоже окажем помощь. Сейчас в первую очередь их надо вылечить", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Губернатор также добавил, что с семьями погибших и пострадавших будут работать психологи.
Ранее он подтвердил, что причиной пожара в больнице имени Семашко в Рязани стало возгорание аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Пожар произошел в реанимации больницы имени Семашко в ночь на среду, 9 июня. В результате возгорания скончались три человека. Еще восемь человек пострадали – оказание им медпомощи взял на контроль глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
В результате трагедии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").
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