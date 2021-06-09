Бастрыкин проконтролирует расследование дела о пожаре в рязанской больнице

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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование дела о пожаре в рязанской больнице, в результате которого погибли три пациента. Об этом сообщается на сайте СК.

"Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о проведенных следственных действиях. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России", – говорится в сообщении.

Рассматриваются две версии причины пожара, среди которых возгорание аппарата ИВЛ и короткое замыкание в палате.

Пожар произошел в реанимации больницы имени Семашко в ночь на среду, 9 июня. В результате возгорания скончались три человека.

По данным источника РИА Новости, количество пострадавших в результате пожара увеличилось до 9 человек. За помощью к врачам обратилась медсестра.

В результате трагедии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").