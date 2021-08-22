Пожар в торговом центре в подмосковных Мытищах ликвидирован

В Мытищах загорелось здание торгового центра

Пожар в торговом центре 4DAILY в подмосковных Мытищах ликвидирован спасателями, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в торговом центре днем 22 августа начался пожар, туда были направлены силы МЧС.

"В 16:59 огонь был локализован, площадь горения составляла 10 квадратных метров, в 17.01 открытое горение было ликвидировано", – сказал сотрудник экстренных служб.

Ранее пожар произошел в особняке Скакового общества в Москве. Огонь вспыхнул в неэксплуатируемом здании на Скаковой аллее, доме 16, строении 1. Позже появилась информация, что в здании загорелся мусор на площади 20 квадратных метров.

