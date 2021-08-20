В МВД разработали новый способ обнаружения отпечатков пальцев преступников после пожара

13:22
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Эксперты МВД России разработали новый способ обнаружения отпечатков пальцев преступников на месте пожара, для получения информации будут изучаться любые сохранившиеся после горения предметы. Об этом в статье "Все доказательства огонь не уничтожит" написал заместитель министра внутренних дел РФ Аркадий Гостев.
"Установлено, что потемнение бумажных носителей, наслоение копоти и воздействие распространенных средств пожаротушения затрудняют работу с объектами, но не исключают возможности обнаружения и выявления следов рук. Таким образом, любой сохранившийся после пожара предмет при правильном подходе к исследованию может оказаться ценным источником и носителем доказательственной информации, способствующей идентификации лица по следам папиллярных узоров", – сказал он.
Отмечается, что в экспертно-криминалистическом центре МВД РФ провели исследование, которое открыло новые перспективы обнаружения и выявления следов рук на сложных для исследования традиционными средствами предметах.
По данным МВД, в 2020 году зарегистрировано более 9,5 тысячи фактов умышленного уничтожения или повреждения имущества, совершенных из хулиганских побуждений путем поджога. Из них сотрудниками полиции раскрыт только 21 процент. Отмечается также, что за первое полугодие 2021 года уже зарегистрировано более 3,5 тысячи таких фактов.
Ранее в МВД назвали настораживающие факторы в телефонном разговоре с мошенниками.
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