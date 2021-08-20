В МВД назвали настораживающие факторы в телефонном разговоре с мошенниками

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Любые просьбы, инструкции и требования сообщить личные данные должны насторожить в телефонной беседе с незнакомцами, ими могут быть мошенники. Об этом РИА Новости рассказал начальник следственного департамента МВД РФ Сергей Лебедев.
Лебедев порекомендовал внимательно относиться к сохранности своих персональных данных, никогда не называть коды от банковской карты.
"В случае получения СМС-сообщений, телефонных звонков ни в коем случае нельзя выполнять инструкции незнакомцев и ни под каким предлогом не переводить им денежные средства. Разговор с мошенником должен быть коротким. Вас с первых слов должны насторожить любые просьбы или инструкции. Прекращайте разговор сразу же", – сказал генерал-лейтенант юстиции.
Рекомендуется также проверять правильность номера телефона организации на ее сайте. Бдительность и небезучастность – главная рекомендация в случае телефонного мошенничества, считает Лебедев.
"Узнав о новой схеме мошенничества, расскажите о нем своим близким и знакомым, звоните чаще пожилым родственникам, интересуйтесь их делами, в разговоре доведите эти простые правила, как уберечь себя от телефонных мошенников", – добавил глава следственного департамента МВД РФ.
Ранее эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Ксперского" предупредил о новом способе кражи денег у предприятий. Мошенники, подделывая номер телефона, под видом генерального директора звонят бухгалтеру компании и просят срочно перевести определенную сумму.
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