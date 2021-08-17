Эксперт рассказал, когда телефонное мошенничество в России пойдет на спад

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Телефонное мошенничество в России через год или два должно выйти на плато, а после этого пойти на спад. Об этом в интервью РИА Новости заявил главный эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.
"Сейчас у нас – рост, но он не может продолжаться вечно. Я считают, что в течение года – двух мошенничество должно выйти на плато. <...> После этого в результате действий, которые предпринимаются регулятором, правоохранительными органами, мошенничество должно пойти на спад", – сказал он.
Отмечается, что среди звонков с неизвестных номеров примерно 6,2% приходится на потенциальных мошенников, около 70% – спам. Голованов также подчеркнул, что у властей есть конкретные дедлайны относительно победы над телефонным мошенничеством – это год или два.
Ранее сообщалось, что мошенники в России начали использовать дубликаты сим-карт своих жертв, чтобы получить возможность списывать деньги через банковское приложение.
Злоумышленникам достаточно выяснить номер телефона собеседника, чтобы подготовить поддельную доверенность на перевыпуск сим-карты. Чаще всего с этой целью выбирают удаленные офисы оператора в других регионах.
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