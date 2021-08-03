Телефонные мошенники нашли способ шантажировать "троллящих" их россиян

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Руководитель проекта Общероссийского народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева предупредила россиян о новой схеме шантажа от телефонных мошенников, передает РИА Новости.
Общественник напомнила, что все чаще россияне начинают подшучивать над злоумышленниками или общаться с ними на отвлеченные темы. Выяснилось, что это может обернуться против самих же абонентов.
"Известны случаи записи голоса жертвы, последующий монтаж и затем шантаж граждан с помощью таких аудио. <...> Позже в мессенджеры жертве присылается уже смонтированная запись якобы телефонного разговора, которая может своим сюжетом скомпрометировать ее и создать массу неприятностей", – заявила Лазарева.
По ее словам, в сообщении присылают не только запись, но и требование прислать деньги на указанный счет. В противном случае мошенники грозятся разослать аудио родственникам и знакомым жертвы.
Евгения Лазарева отметила, что пока достоверно известно о небольшом числе подобных случаев. При этом в ряде эпизодов мошенники шантажировали жертв достаточно продолжительное время.
Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Марк Шерман ранее предостерег от обсуждения конфиденциальной информации в непосредственной близости от смартфона. При этом он отметил, что прямых доказательств постоянной прослушки устройства нет.
"Жизнь в большом городе": телефонные мошенники
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