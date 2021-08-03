Эксперт назвал опасную для обсуждения возле смартфона тему

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Фото: Москва 24/Александр Авилов
Находясь рядом со смартфоном не стоит обсуждать конфиденциальную информацию, в частности, финансовые вопросы. Об этом рассказал управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Марк Шерман.
Он отметил, что многие пользователи не однократно замечали, что при обсуждении какой либо темы, в социальных сетях и поисковых системах появляется реклама, связанная с обсуждаемым вопросом.
"Нет никаких доказательств, что ваш телефон прослушивает ваши разговоры круглосуточно, но, тем не менее, около телефона не рекомендуется обсуждать конфиденциальную информацию", – приводит слова Шермана агентство "Прайм".
Специалист считает, что конфиденциальную информацию, связанную с финансами, могут украсть мошенники, чтобы воспользоваться ею для пополнения своего банковского счета.
Ранее партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов рассказал, как вычислить прослушку телефона. По словам эксперта, о нежелательном подключении к разговору третьих лиц могут свидетельствовать высокая скорость разрядки батареи и сильное нагревание трубки во время разговора.
Он также пояснил, что программы, которыми пользуются киберпреступники, становятся умнее и для лучшей маскировки включаются только в нужные моменты.
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