Эксперт рассказал, как вычислить прослушку телефона

10:42
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Помехи во время телефонного разговора обычно объясняются безобидными причинами, однако иногда свидетельствуют о нежелательном подключении к разговору третьих лиц. Об этом агентству "Прайм" рассказал партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.
Он отметил, что главным признаком того, что телефон прослушивается, является высокая скорость разрядки батареи.
"И если раньше это был универсальный сигнал о прослушке, то сейчас на фоне множества приложений, работающих в фоновом режиме, нужно обращать внимание на быстрый расход батареи именно при совершении определенных действий, например разговора по телефону или переписки в мессенджере", – уточнил Мясоедов.
Эксперт также порекомендовал обращать внимание на сильное нагревание трубки во время разговора. Это особенно актуально, если раньше подобного не происходило.
Мясоедов пояснил, что программы, которыми пользуются киберпреступники, становятся умнее и для лучшей маскировки включаются только в нужные моменты.
Помимо нагрузки на электронные компоненты самого телефона, программы прослушки также задействуют канал связи, повышая расход трафика. Особенно это ощутимо при попытках шпионить за перепиской.
Специалист посоветовал обращать внимание на счета от операторов связи. Отдельные сообщения злоумышленникам может быть непросто расшифровать, из-за чего они записывают все действия на экране, а после получают тяжелый видеоконтент.
В последнее время растет число случаев фоновой записи владельцев телефонов. Подобным злоупотребляют даже легальные производители программного обеспечения. Причина в том, что пользователи часто не глядя дают согласие на все условия пользования приложениями при их скачивании.
"Еще один признак того, что какое-либо приложение слушает вас, – таргетированный под ваши разговоры контент. Простыми словами, вы видите на экране то, что вы недавно обсуждали с кем-либо", – добавил эксперт.
Он отметил, что любая иная активность на рабочем столе или в приложениях, не связанная с манипуляциями пользователя, может говорить о том, что киберпреступники получили доступ устройству.
При возникновении подозрений и прослушке телефона Мясоедов порекомендовал отключить аппарат и незамедлительно обратиться в сервисный центр. Решить проблему можно и самостоятельно, но это потребует некоторых навыков.
Ранее Мясоедов рассказал, что слабая скорость интернета может говорить о том, что эту сеть Wi-Fi использует параллельно еще кто-то другой. Он добавил, что для исключения подобной ситуации необходимо скачать специальную программу, которая покажет все подключенные к роутеру устройства и журналы событий.
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