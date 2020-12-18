Эксперт рассказал, как вычислить прослушку на телефоне

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Эксперт Лаборатории практического анализа защищенности компании "Информсистемы Джет" Дмитрий Курамин назвал основные признаки, которые указывают на прослушку телефона. Об этом сообщает агентство "Прайм".

По словам специалиста, владельца смартфона должно обеспокоить повышение сетевой активности приложения, которым он может даже не пользоваться. Следует обратить внимание на то, что телефон быстрее разряжается или быстрее заканчивается трафик интернета.

Также Курамин отметил, что важно наблюдать за работой смартфона с сетью: операторы при передаче данных пользуются шифрованием, однако если телефон уведомляет владельца об обратном, следует насторожиться.

Эксперт посоветовал в качестве защитных мер установить приложение, которое сверяет идентификаторы базовых станций, используемых телефоном, с перечнем тех, что предоставляют сотовые операторы. Также специалист напомнил о важности установки и своевременного обновления антивирусного ПО.

"Так пользователь сможет защитить себя от различных троянских программ для мобильных устройств", – пояснил Курамин.

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