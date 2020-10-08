Эксперт рассказал, почему появляется эхо при разговоре по телефону

15:35
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Эхо во время разговора по телефону бывает гибридным и акустическим и возникает по нескольким причинам, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела сетевых проектов Центра сетевых решений "Инфосистемы Джет" Сергей Данилов.
По его словам, гибридное эхо возникает из-за проблем в аналоговых сетях передачи голоса, отсутствия функции шумоподавления или проблемы с преобразованием голоса в VoIP-сетях. В этих случаях эхо связано с браком на линии или неисправностью передающего кабеля.
Участники разговора услышат эхо, если задействованы проблемная аналоговая линия или устаревшая аппаратура связи. Также эффект эха возникает в IP-сетях, если не активирована функция эхоподавления.
"Акустическое эхо, которое вы слышите при разговоре по телефону, всегда вызвано проблемами у вашего собеседника, а не у вас. Появляться оно может, если собеседник разговаривает на громкой связи или через громкоговорящий спикер", – отметил Данилов.
При этом истории про выявление прослушки телефона по эхо в трубке эксперт назвал сказками из 90-х и советских фильмов.
"Возможно, 30 лет назад действительно могли кустарным способом вклиниться в телефонную линию, чтобы прослушать важный разговор, но сейчас так никто не делает", – отметил он.
Эксперт добавил, что если кто-то захочет прослушать ваш телефон, то он сделает это так, что об этом никто не узнает.
Ранее замдиректора Института информационных технологий университета "Синергия" Антон Аверин рассказал, как определить, кто звонит с неизвестного номера.
По его словам, проблему можно решить с помощью специальных приложений. Они позволяют узнать информацию о входящем номере и убедиться, спам это или нет.
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