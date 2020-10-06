Россиянам рассказали, как защитить свой аккаунт в WhatsApp

13:46
Фото: depositphotos/Fesenko
Аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина назвала способ защитить аккаунт в популярном мессенджере WhatsApp. Об этом она рассказала агентству "Прайм".
По словам специалиста, хорошим решением является установка двухфакторной аутентификации. Кроме того, она предостерегла от использования версии приложения для браузера.
"Активным пользователям мессенджера стоит задуматься о безопасности десктопной версии приложения WhatsApp Web. Теоретически есть возможность шпионажа, если пользователь оставил телефон без присмотра, а злоумышленник с его помощью отсканировал специальный QR-код на сайте web.whatsapp.com", – объяснила Насибулина.
Эксперт также посоветовала проверять текущие соединения. В настройках мобильного приложения есть раздел, в котором можно проверить входы в аккаунт и действующие сессии в приложении. Если возникают подозрения, рекомендуется разорвать их все.
Еще один момент, на который посоветовала обращать внимание эксперт, – это встроенная в мессенджер функция оповещений по нарушению безопасности. Если активировать эту функцию, приложение предупредит о тех или иных изменениях по линии безопасности у собеседника. Такая услуга позволит защитить себя от взломов.
Ранее сообщалось, что мессенджер для мобильных устройств WhatsApp получит обновление, которое позволит пользователям полностью отключать уведомления из выбранных чатов. В текущей версии приложения максимальный срок такого действия составляет всего год.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: