Россиянам рассказали, как защитить свой аккаунт в WhatsApp

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Аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина назвала способ защитить аккаунт в популярном мессенджере WhatsApp. Об этом она рассказала агентству "Прайм".

По словам специалиста, хорошим решением является установка двухфакторной аутентификации. Кроме того, она предостерегла от использования версии приложения для браузера.

"Активным пользователям мессенджера стоит задуматься о безопасности десктопной версии приложения WhatsApp Web. Теоретически есть возможность шпионажа, если пользователь оставил телефон без присмотра, а злоумышленник с его помощью отсканировал специальный QR-код на сайте web.whatsapp.com", – объяснила Насибулина.

Эксперт также посоветовала проверять текущие соединения. В настройках мобильного приложения есть раздел, в котором можно проверить входы в аккаунт и действующие сессии в приложении. Если возникают подозрения, рекомендуется разорвать их все.

Еще один момент, на который посоветовала обращать внимание эксперт, – это встроенная в мессенджер функция оповещений по нарушению безопасности. Если активировать эту функцию, приложение предупредит о тех или иных изменениях по линии безопасности у собеседника. Такая услуга позволит защитить себя от взломов.

Ранее сообщалось, что мессенджер для мобильных устройств WhatsApp получит обновление, которое позволит пользователям полностью отключать уведомления из выбранных чатов. В текущей версии приложения максимальный срок такого действия составляет всего год.

