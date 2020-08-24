Эксперт рассказал о способах мошенничества в WhatsApp

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Заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский рассказал о способах мошенничества в WhatsApp, передает "Прайм".

Он отметил, что большинство происшествий, связанных с данным приложением, происходит через социальную инженерию. Эксперт пояснил, что под этим подразумевается ситуация, когда присланный текст вынуждает перейти по ссылке или загрузить файл.

Лоевский подчеркнул, что злоумышленники часто используют имена таких известных компаний, как Google, Apple или Facebook. Также мошенники прикрываются актуальными темами типа коронавируса или же делают супервыгодные предложения.

"Нередко мошенники подделывают официальные профили WhatsApp, копируя название и оформление", – рассказал Лоевский.

Эксперт добавил, что мошенников легко распознать: как правило, они просят предоставить дату рождения, пароли, номера банковской карты или счета. Лоевский подчеркнул, что эти данные никто не будет просить из благих побуждений.

Он также предостерег от сообщений, в которых пользователю WhatsApp предлагают переслать сообщение нескольким контактам. Эксперт подчеркнул, что, осуществляя массовую рассылку подобных сообщений, человек способствует распространению мошенничества.

"Кроме того, в таких сообщениях, как правило, размещается фишинговая ссылка, при переходе по которой может произойти все что угодно, включая загрузку вредоносной программы и похищение ваших персональных и платежных данных", – отметил Лоевский.

В целях безопасности он предложил отключить автозагрузку в настройках мессенджера, а также не принимать файлы от незнакомых аккаунтов.

Ранее стало известно, что мошенники нашли способ выводить деньги через Систему быстрых платежей. Сообщалось, что они нашли "лазейку" в системе мобильного банка одной из кредитных организаций. В настоящий момент проблема найдена и устранена.