Мошенники нашли способ выводить деньги через СБП

10:46
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Специалисты выяснили, как мошенники похищают деньги со счетов клиентов банков через Систему быстрых платежей, передает "Коммерсант".
Сообщается, что эксперты обнаружили уязвимость при подключении функции СБП в мобильном банке одной из кредитных организаций. С помощью нее мошенники получили данные счетов клиентов.
Впоследствии они запустили мобильный банк и авторизовались как его клиенты. Злоумышленники направили запрос на перевод денег в другой банк, при этом указывая номер счета другого клиента. Система же не проверяет принадлежность счета, поэтому перевела деньги мошенникам.
Сообщается, что это первый случай хищения денег с помощью Системы быстрых платежей. В банковских кругах считают, что об этой лазейке в системе мог знать только тот, кто работал с приложением. То есть одним из подозреваемых является сотрудник или разработчик.
В Центральном банке сообщили, что проблема обнаружена и устранена. Уязвимостей в программном обеспечении самой системы не нашли.
Ранее в Роскачестве сообщили, как перестать получать звонки от мошенников. Гражданам порекомендовали использовать специальные настройки в телефоне. Кроме того, избавиться от звонков мошенников помогут обращения к операторам связи, а также специальные программы.
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