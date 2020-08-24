Мошенники нашли способ выводить деньги через СБП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Специалисты выяснили, как мошенники похищают деньги со счетов клиентов банков через Систему быстрых платежей, передает "Коммерсант".

Сообщается, что эксперты обнаружили уязвимость при подключении функции СБП в мобильном банке одной из кредитных организаций. С помощью нее мошенники получили данные счетов клиентов.

Впоследствии они запустили мобильный банк и авторизовались как его клиенты. Злоумышленники направили запрос на перевод денег в другой банк, при этом указывая номер счета другого клиента. Система же не проверяет принадлежность счета, поэтому перевела деньги мошенникам.

Сообщается, что это первый случай хищения денег с помощью Системы быстрых платежей. В банковских кругах считают, что об этой лазейке в системе мог знать только тот, кто работал с приложением. То есть одним из подозреваемых является сотрудник или разработчик.

В Центральном банке сообщили, что проблема обнаружена и устранена. Уязвимостей в программном обеспечении самой системы не нашли.

Ранее в Роскачестве сообщили, как перестать получать звонки от мошенников. Гражданам порекомендовали использовать специальные настройки в телефоне. Кроме того, избавиться от звонков мошенников помогут обращения к операторам связи, а также специальные программы.