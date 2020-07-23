В ЦБ РФ назвали самый распространенный возраст жертв мошенников

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Фото: depositphotos/Syda_Productions
Мошенники сейчас наиболее заинтересованы в россиянах в возрасте от 25 до 45 лет. Об этом сообщил первый заместитель главы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев, передает РИА Новости.
"Средний возраст – я могу сказать по мошенничеству через интернет и телефонные звонки – это от 30 до 45 лет", – рассказывает Сычев. По его словам, уже прошло время, когда аферисты старались обмануть пенсионеров.
"Да, этот сегмент их тоже интересует, но уже он для них не такой маржинальный", – делится замглавы департамента информационной безопасности ЦБ РФ. При этом мошенники могут быть заинтересованы в обмане лиц от 25 лет, подчеркивает Сычев.
Как отметил первый замглавы департамента финансового регулятора, в среднем злоумышленники крадут у физического лица 10 тысяч рублей.
Ранее специалисты предупредили о поддельных сайтах, где продавали билеты на поезд. Фишинговые ссылки являются одним из самых распространенных видов мошенничества. Сайт копирует дизайн, внешний вид, а также шрифт оригинала.
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