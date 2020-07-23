Специалисты предупредили о поддельных сайтах, где продавали билеты на поезд

В Сети появился поддельный сайт РЖД

Люди, которые хотели отправиться в поездку на "Сапсане", столкнулись с мошенниками. Пострадавшие остались без денег и поездки, потому что пытались купить билеты на поезд на фальшивом сайте, передает телеканал Москва 24.

Путешественники, оформляя билеты, оплатили их на поддельном интернет-ресурсе. После списания денег жертвам пришло уведомление, что покупка была отклонена. При этом средства на банковскую карту обратно не поступили. Оказалось, что аферисты создают порталы, где якобы продаются билеты РЖД.

Подобные случаи бывают не только с билетами, но и продажей товаров.

Светлана Количенко, столкнувшаяся с мошенниками, рассказала, что продажа офисной мебели привела ее в полицию. По словам девушки, обычное объявление на сайте обошлось ей в 20 тысяч рублей.

"Это какой-то новый метод обмана. Имитация сайта, копирование. Мне даже в голову не пришло, что будут работать именно с Avito. Я слышала про "сотрудников банка", а вот такое в первый раз", – делится она.

Фишинговые ссылки являются одним из самых распространенных видов мошенничества. Сайт копирует дизайн, внешний вид, а также шрифт оригинала. В результате доверчивые люди вводят личные данные, пароли, данные банковских карт. Светлана, например, указала данные своей банковской карты. В итоге она отправила злоумышленникам все деньги с карты.

"Технические средства на таком уровне сейчас, что позволяют мошенникам в считанные минуты на другом конце света организовать доменные имена. Но отличить при регистрации, какой контент будет размещен, невозможно", – предупреждает руководитель агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц.

Примерно полгода действовал сайт по продаже билетов на "Сапсан". Его посетителей привлекала стоимость заказа, которая была вдвое дешевле.

"Начала оплачивать, произошла ошибка. На сайте было написано, что технические неполадки, деньги вернутся в течение 24 часов. Пробовала еще несколько раз с разных карточек банков. Пока мне не позвонили из банка и не сказали, что заблокировали карту из-за мошеннических действий", – рассказывает пострадавшая Евгения Пелевина.

"Мы систематически получаем обращения от клиентов на сайты, которые используют в своем оформлении элементы, схожие с товарным знаком ОАО "РЖД", или просто мошеннические ресурсы, и пытаемся совместно с поисковыми сервисами, антимонопольным ведомством и правоохранительными органами им противодействовать", – обратили внимание в РЖД.

Подобные заявления в полиции принимают чуть ли каждый день. Однако расследование далеко не во всех случаях доходит до конца.

"Киберпреступления расследуются очень тяжело. Во-первых, мало толковых специалистов в правоохранительных органах в сфере кибермошенничества. Во-вторых, слишком высокотехнологичные преступления с отработанной системой сокрытия следов. Даже установить место выхода мошенника в Сеть проблематично", – говорит адвокат Иван Миронов.

Специалисты в IT-сфере делятся правилами безопасности.

"Если даже это популярный сайт, на котором вы разместили товар или услугу и хотите ее продать, то обязательно удостоверьтесь, что вы не переходите по ссылке в чате", – подчеркивает IT-специалист Жанна Радова.

Сайт по продаже поддельных РЖД билетов сейчас закрыт.

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