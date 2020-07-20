В Москве злоумышленник оформлял кредиты на утерянные паспорта

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

В Москве полиция задержала мошенника, который оформлял кредиты на утерянные паспорта, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по городу.

Сотрудник коммерческого банка обратился в отдел полиции и сообщил, что в их организацию для оформления кредита предоставлялись ложные сведения из одной и той же торговой точки. На улице Дмитрия Ульянова полиция задержала 39-летнего мужчину, работавшего в компании, специализирующейся по продаже средств связи, а также предоставляющей населению услуги кредитования.

"Мошенник оформлял кредиты на утерянные паспорта. Сумма ущерба составила свыше 600 тысяч рублей", – сказали в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело, мужчина находится под подпиской о невыезде. Кроме того, полицейские ведут дополнительное расследование для установления лица, поставлявшего паспорта подозреваемому.

Ранее жительница Татарстана перевела злоумышленнику более 7 миллионов рублей за электромобиль, который так и не получила.