В Москве злоумышленник оформлял кредиты на утерянные паспорта

15:46
Фото: Москва 24/Яна Дейнега
В Москве полиция задержала мошенника, который оформлял кредиты на утерянные паспорта, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по городу.
Сотрудник коммерческого банка обратился в отдел полиции и сообщил, что в их организацию для оформления кредита предоставлялись ложные сведения из одной и той же торговой точки. На улице Дмитрия Ульянова полиция задержала 39-летнего мужчину, работавшего в компании, специализирующейся по продаже средств связи, а также предоставляющей населению услуги кредитования.
"Мошенник оформлял кредиты на утерянные паспорта. Сумма ущерба составила свыше 600 тысяч рублей", – сказали в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело, мужчина находится под подпиской о невыезде. Кроме того, полицейские ведут дополнительное расследование для установления лица, поставлявшего паспорта подозреваемому.
Ранее жительница Татарстана перевела злоумышленнику более 7 миллионов рублей за электромобиль, который так и не получила.
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