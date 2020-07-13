Полицейские задержали приезжего после отравления мужчины ради кражи золотой цепочки

17:38
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Столичные полицейские задержали приезжего мужчину, который подозревается в разбое в Москве. Об этом Агентству "Москва" заявил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по столице Владимир Васенин.
"Заявитель сообщил, что неизвестный похитил у него телефон и золотую цепочку, когда он находился в бессознательном состоянии", – рассказал Васенин. Он добавил, что стражи порядка выяснили, что к потерпевшему возле бара на улице Покровке подошел незнакомый мужчина, предложив совместно распить алкогольные напитки.
Молодой человек согласился, однако после употребления алкоголя потерял сознание. На место прибыла бригада скорой помощи, доставившая его в больницу. В итоге в организме пострадавшего найдены неизвестные психотропные препараты.
Работники уголовного розыска задержали подозреваемого, которым является неоднократно судимый 54-летний приезжий. У него изъяли деньги и золотую цепочку заявителя. Как уточнили в МВД, возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".
Ранее лжесотрудница банка украла с карт москвича 1,6 миллиона рублей. С заявлением в полицию обратился неработающий мужчина 1965 года рождения.
Кроме того, неизвестный в Москве похитил со счета пенсионера более 2 миллионов рублей. Мошенник выдал себя за сотрудника банковской службы безопасности.
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