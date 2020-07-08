Лжесотрудница банка украла с карт москвича 1,6 млн руб

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве мошенница украла у мужчины свыше 1,6 миллиона рублей. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

С заявлением в полицию обратился неработающий мужчина 1965 года рождения. Он сообщил, что у него украли деньги сразу с нескольких банковских карт.

"Утром того же дня гражданину позвонила неизвестная женщина. Представившись сотрудником банка, она завладела реквизитами банковских карт и похитила у мужчины около 1,6 миллиона рублей", – сообщили в МВД.

По факту случившегося полицейские проводят проверку. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее неизвестный в Москве похитил со счета пенсионера более 2 миллионов рублей. Мошенник выдал себя за сотрудника банковской службы безопасности.