Неизвестный в Москве похитил со счета пенсионера более 2 млн рублей

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Уголовное дело возбудили в столице по факту хищения у пенсионера более 2 миллионов рублей с банковского счета. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По данным Главного управления МВД России по столице, пострадавшим по делу стал мужчина 1939 года рождения. В ходе следственных действий было установлено, что злоумышленник неоднократно звонил пенсионеру и представлялся сотрудником службы безопасности.

Убедив мужчину в том, что хочет помочь защитить средства, злоумышленник получил реквизиты банковских карт и кодов авторизации из SMS-сообщений, после чего вывел со счета 2 миллиона 188 тысяч рублей.

Уголовное дело в данном случае рассматривается по пункту "б" части 4 статьи 158 УК РФ ("Кража").

В конце июня в ГУ МВД России по Москве сообщалось, что неизвестный мужчина украл из квартиры пенсионерки на юго-западе столицы 1,3 миллиона рублей и юбилейные монеты.

