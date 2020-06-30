Неизвестные избили мужчину и похитили у него сумку с 10 млн рублей на востоке Москвы

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В Москве разыскивают неизвестных, избивших мужчину и похитивших у него сумку с деньгами, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.

Инцидент произошел на улице 1-я Бухвостова, дом 12/11 на востоке города. Сумма материального ущерба устанавливается, добавили в главке.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, речь идет о 10 миллионах рублей.

Ранее в Москве злоумышленники украли у безработной кулон с драгоценным камнем стоимостью порядка 8 миллионов рублей. Украшение пропало из дома на Пресненской набережной.